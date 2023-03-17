Представитель Денисова: «Уверен, в сборной он покажет свои качества по максимуму»

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал приглашение 20-летнего футболиста в сборную России на мартовский сбор.

Маньяков выразил уверенность в том, что Денисов сможет себя проявить в составе национальной команды. Отметим, что для молодого футболиста этот вызов в сборную стал первым.

«У Даниила только положительные эмоции и боевой настрой от попадания в окончательный состав сборной. Он понимает, что это высокая оценка его труда и я считаю, это заслуженная оценка», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в конце марта сборная проведёт два товарищеских матча против Ирана и Ирака.