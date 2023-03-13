Сенников прокомментировал участие сборной России в турнире в Центральной Азии

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Сенников высказался об участии отечественной сборной в турнире в Центральной Азии.

«Для сборной России принять участие на турнире в Азии — это здорово, учитывая нынешнюю ситуацию. Гораздо интереснее, чем просто играть в паузах на игры сборных — это в любом случае турнир, а не товарищеские игры», — заявил экс-защитник «Локомотива» в интервью «Чемпионату». Также Сенников отметил, что будет следить за выступлением подопечных Валерия Карпина, в зависимости от того, как к турниру отнесётся тренерский штаб сборной.

Напомним, что сегодня стало известно об участии российской национальной команды в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии, соперниками в котором станут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.