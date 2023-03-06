Газзаев: «Хотелось бы, чтобы наша сборная сыграла в полном составе против Ирана»

Бывший наставник ЦСКА и российской сборной Валерий Газзаев высказался о вызове Александра Головина и Алексея Миранчука на сбор национальной команды.

«Безусловно, Головин и Миранчук — это игроки национальной сборной. РФС будет беседовать с руководителями «Монако» и «Торино», чтобы футболисты смогли приехать. Конечно, хотелось бы, чтобы наша сборная сыграла в полном составе против Ирана», — заявил известный специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, обсуждение с боссами клубов игроков будет из-за изоляции российского футбола. Также Газзаев напомнил о том, что подопечным Валерия Карпина предстоит встреча с Ираном, недавно участвовавшем на катарском чемпионате мира, поэтому важно играть в полном составе.

Сборная России проведёт две встречи в рамках мартовского окна игр против Ирана и Ирака. 6 марта тренерский штаб объявил расширенный список из 41 футболиста.