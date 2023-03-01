Дивеев: «Не знаю, насколько переход в Азию является нормальным вариантом»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возможном переходе РФС из Европы в Азию.

«Не знаю, насколько переход в Азию является нормальным вариантом. Мне хочется много играть. Я помню 2021 год, когда у меня было два чемпионата Европы, чемпионат России ― было круто, хоть и тяжело», ― цитирует игрока «армейцев» издание «Чемпионат». Дивеев также отметил, что сейчас имеет большое желание выступать без травм, считая это главным для себя.

Напомним, что в конце декабря прошлого года исполком РФС не принял решение относительно смены конфедерации, создав с УЕФА рабочую группу, посвящённую интеграции в европейский футбол.