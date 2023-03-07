Дьяков: «Не вызвали не только Дзюбу, а ещё нескольких опытных и возрастных игроков»

Бывший защитник минского «Динамо», турецкого «Сивасспора» и томской «Томи» Виталий Дьяков высказался об отсутствии в расширенном списке национальной сборной России московского нападающего Артёма Дзюбы.

«В сборной все молодые пацаны, поэтому не вызвали не только Дзюбу, а ещё нескольких опытных и возрастных игроков. Для меня это не особо странная новость», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Спортсмен сказал, что узнавать о влиянии личностных отношений между Валерием Карпиным и Артёмом Дзюбой на данную ситуацию необходимо у наставника российской команды, и добавил, что на таком уровне все обиды следует «отодвигать в сторону».