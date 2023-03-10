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Божович: «Если Карпину понадобится Дзюба, то он обязательно его вызовет»

10 Марта 2023 • 12:51 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в заявке российской национальной команды.

«Карпин — умный человек и тренер. Если ему понадобится Дзюба, то он обязательно его вызовет. Даже несмотря на то, что у них был конфликт», — считает экс-тренер восьми клубов Премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, если нападающий «Локомотива» сохранит хорошую игровую форму, то его обязательно вызовут в расположение сборной.

Напомним, что Артём Дзюба не был частью национальной команды с последнего чемпионата Европы. С 30 голами нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Миодраг Божович Артём Дзюба
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