Божович: «Если Карпину понадобится Дзюба, то он обязательно его вызовет»

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в заявке российской национальной команды.

«Карпин — умный человек и тренер. Если ему понадобится Дзюба, то он обязательно его вызовет. Даже несмотря на то, что у них был конфликт», — считает экс-тренер восьми клубов Премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, если нападающий «Локомотива» сохранит хорошую игровую форму, то его обязательно вызовут в расположение сборной.

Напомним, что Артём Дзюба не был частью национальной команды с последнего чемпионата Европы. С 30 голами нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров российской сборной.