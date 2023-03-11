Защитник «Урала» Бевеев: Конечно, хотелось бы дебютировать за сборную

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Жду ли, что окажусь в окончательном списке сборной? Чего ждать, надо на поле показывать — все же от этого зависит. Можно сидеть, ничего не делать и ждать — тогда ничего не будет», — приводит слова Бевеева Sport24. Футболист признался, что ему очень хочется дебютировать за национальную команду.

В текущем сезоне 27-летний игрок принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

23 марта сборная России должна провести товарищескую встречу с Ираком, а 26 марта — с Ираном.