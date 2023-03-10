Орлов: Общественность заставит Карпина взять Дзюбу в сборную, если форвард продолжит забивать

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Если Артём будет забивать в каждом матче, Карпин хочешь не хочешь — возьмет его в сборную. Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной. Но, в любом случае, состав определяет главный тренер», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, 34-летний форвард вернулся в Российскую премьер-лигу минувшей зимой и подписал краткосрочный контракт с московским «Локомотивом». Дзюба принял участие уже в трех матчах в футболке «железнодорожников», в которых забил три мяча.