Кузнецов: «Я не удивлён, что Облякова вызвали в сборную России»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал попадание полузащитника «красно-синих» Ивана Облякова в расширенный состав сборной России.

«Я не удивлен, что Облякова вызвали, потому что Ваня такой универсальный футболист для ЦСКА и, наверное, будет таким и для сборной. Он несколько позиций закрывает на поле и очень полезно действует», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три ассиста.

Помимо Облякова, из состава ЦСКА в список сборной России вошли защитник Игорь Дивеев и форвард Фёдор Чалов.