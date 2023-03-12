Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Бевеев: «Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов»

12 Марта 2023 • 09:29 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о мотивации играть за сборную России в товарищеских матчах.

«Может быть, у кого-то — у Кокорина или у Дзюбы мотивации и нет. Они играли и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Я год назад играл в Жигулевске, в снегу. Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов», — цитирует Бевеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

Ранее сборная России опубликовала расширенный состав на мартовский сбор, в который попал 41 игрок. Отметим, что в списке есть и Бевеев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Арис Сборная России Александр Кокорин Артём Дзюба Мингиян Бевеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Марта
09:29 · Чемпионат мира 2026
Бевеев: «Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов»
09:16 · Чемпионат мира 2026
Соболев — о предстоящих матчах с Ираном и Ираком: «Мотивирует сама сборная и всё равно, с кем играть»
11 Марта
23:14 · Товарищеские матчи
Сафонов: «Хочу поиграть за сборную России на международном уровне»
20:32 · Чемпионат мира 2026
Джикия: «Приятно, что десять спартаковцев в сборной»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Климко: «Карпин – огромный молодец»
17:26 · Чемпионат мира 2026
Защитник «Урала» Бевеев: Конечно, хотелось бы дебютировать за сборную
13:47 · Чемпионат мира 2026
​Дешам раскритиковал сборную Аргентины, ставшую чемпионом мира
09:31 · Чемпионат мира 2026
Сборная Венесуэлы назвала преемника Пекермана
07:30 · Чемпионат мира 2026
Чемпионат мира-2030 - Марокко предлагает себя вместо Украины
10 Марта
19:05 · Чемпионат мира 2026
Орлов: Общественность заставит Карпина взять Дзюбу в сборную, если форвард продолжит забивать
18:56 · Чемпионат мира 2026
«Сборная России должна обыгрывать Иран и Ирак» — Якубко
14:43 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «История Дзюбы в сборной закончена»
14:29 · Чемпионат мира 2026
​Кечинов: «Здорово, что сборная России проведёт матч дома»
12:51 · Чемпионат мира 2026
Божович: «Если Карпину понадобится Дзюба, то он обязательно его вызовет»
12:26 · Чемпионат мира 2026
Сычёв оценил расширенную заявку сборной России
Все новости
Рекомендуем