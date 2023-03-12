Бевеев: «Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о мотивации играть за сборную России в товарищеских матчах.

«Может быть, у кого-то — у Кокорина или у Дзюбы мотивации и нет. Они играли и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Я год назад играл в Жигулевске, в снегу. Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов», — цитирует Бевеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

Ранее сборная России опубликовала расширенный состав на мартовский сбор, в который попал 41 игрок. Отметим, что в списке есть и Бевеев.