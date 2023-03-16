Селюк не понимает, почему в сборную не был вызван Лантратов

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские игры должен был попасть вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.

Селюк считает, что 27-летний голкипер достойно выступает в весенней части сезона и заслуживает попасть в национальную команду.

«У меня есть конкретный вопрос к Карпину: почему не был вызван Лантратов в сборную России? Джанаеву «Оренбург» вкатил четыре мяча, Шунину трёшечку «Краснодар», Песьякову Дзюба вколотил три гола, и они в сборной», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Кроме того, агент отметил, что несмотря на решение Карпина не приглашать в сборную игроков старше 30 лет, в расширенный состав был включён 34-летний вратарь Сергей Песьяков, а его ровесник, нападающий Артём Дзюба в команду не попал.

Напомним, что в конце текущего месяца сборная России сыграет с командами Ирана и Ирака.