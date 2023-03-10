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«Сборная России должна обыгрывать Иран и Ирак» — Якубко

10 Марта 2023 • 18:56 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Бывший футболист «Динамо» Мартин Якубко поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России.

«Матчи России с Ираком и Ираном могут быть интересны только с точки зрения того, чтобы посмотреть, кого вызовет Карпин. В то же время хорошо, что сборная России вообще играет. Футболистам нужна практика. Я думаю, что Россия должна обыгрывать и Иран, и Ирак», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, ранее сборная России опубликовала расширенный состав, в который попал 41 футболист. Первая товарищеская встреча национальной команды в 2023 году должна пройти 23 марта с Ираном в Тегеране. Вторым соперником сборной России станет Ирак, поединок состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Мартин Якубко Сборная Ирана Сборная Ирака
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ИРАН РОССИЯ
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