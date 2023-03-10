Сычёв оценил расширенную заявку сборной России

Бывший футболист российской национальной команды Дмитрий Сычёв высказался о заявке сборной на мартовские матчи.

«Зачем вызывать игроков, которые не имеют дальнейших перспектив в сборной? Лучше пускай они занимаются восстановлением в эту паузу», — заявил экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» в интервью изданию Sport24. По мнению Сычёва, в сборную должны привлекаться те футболисты, на кого можно рассчитывать в будущем, потому что им необходимо привыкнуть к требованиям и адаптироваться к игре в футболке национальной команды.

Напомним, что ранее тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным объявил список из 41 футболиста, которые будут готовиться к поединкам против Ирана и Ирака.