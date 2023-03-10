Сычёв: «История Дзюбы в сборной закончена»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о перспективах игрока «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальной команде.

Напомним, ранее 34-летний футболист не попал в расширенный состав сборной на товарищеские матчи, которые состоятся в конце марта.

По мнению Сычёва, в сборную России Дзюбу больше не пригласят.

«Если Валерий Георгиевич будет вызывать 35-летних футболистов, смысл тогда заявлять о новом поколении? История Дзюбы в сборной России закончена», — цитирует Сычёва Sport24.

Отметим, что за национальную команду Дзюба провёл в общей сложности 55 матчей и забил 30 голов. Прямо сейчас «железнодорожник» возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории сборной России.