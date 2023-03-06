Ещенко: «Десять футболистов «Спартака» — хорошая новость, не хватает только Промеса»

Бывший футболист столичного «Спартака» Андрей Ещенко высказался о вызове игроков «красно-белых» на мартовский сбор российской национальной команды.

«Десять футболистов «Спартака» — хорошая новость. Не хватает только Промеса, но у него нет российского паспорта. Логично, что такое большое количество игроков попали в расширенный состав, потому что «Спартак» показывает хороший футбол», — заявил Ещенко, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, в финальной заявке могут оказаться все десять футболистов «красно-белых», однако, как считает эксперт, Валерий Карпин исключит одного или двух игроков.

Напомним, что сегодня, 6 марта, тренерский штаб российской национальной команды огласил список из 41 футболиста, которые будут готовиться ко встречам против сборных Ирана и Ирака.