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Джикия: «Приятно, что десять спартаковцев в сборной»

11 Марта 2023 • 20:32 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на попадание десяти игроков «красно-белых» в расширенный список сборной России.

«Приятно, что десять спартаковцев в сборной, хоть это и расширенный список. Ребята все стараются. Они видят, что когда они работают, то их вызывают в сборную», — передает слова Джикия «Матч ТВ».

Напомним, в расширенный состав сборной России на мартовский сбор попал 41 футболист. В ходе сбора национальная команда планирует провести два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном в Тегеране, а 26 марта — с Ираком в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Георгий Джикия
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ИРАН РОССИЯ
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