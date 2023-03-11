Джикия: «Приятно, что десять спартаковцев в сборной»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на попадание десяти игроков «красно-белых» в расширенный список сборной России.

«Приятно, что десять спартаковцев в сборной, хоть это и расширенный список. Ребята все стараются. Они видят, что когда они работают, то их вызывают в сборную», — передает слова Джикия «Матч ТВ».

Напомним, в расширенный состав сборной России на мартовский сбор попал 41 футболист. В ходе сбора национальная команда планирует провести два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном в Тегеране, а 26 марта — с Ираком в Санкт-Петербурге.