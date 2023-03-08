«Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную» — Павлюченко

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука.

«Если тренер вызывает, то приезжать должны все — это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России. Играть в сборной — это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Экс-игрок считает, что все болельщики ждут товарищеских матчей национальной команды, поэтому будет правильно, если все футболисты приедут на сбор.

Ранее РФС опубликовал расширенный состав сборной России, в который попал 41 футболист.