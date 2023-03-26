Карпин оценил ошибки Песьякова: «Технический брак, от которого не застрахован никто»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с командой Ирака (2:0) ответил на вопросы по лучшему отрезку матча и игре голкипера. Его слова передаёт корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Вас уже спросили про Пиняева, но хотелось в целом по сборной. Вы сегодня довольны скольким игровым временем? В прошлый раз вам понравились только первые 30 минут, а как сегодня?

- Сегодня всем вторым таймом я больше доволен. В первом тайме если бы играли правильно в выходе из обороны, у нас есть вратари, которых можно использовать как опцию. Но это не основная опция, мягко говоря, а вспомогательная. А вообще ворота соперника находятся на другой половине поля, и надо голы забивать, а не удерживать мяч у своих ворот. Вот это мы сказали в перерыве, что надо играть вперед, а не при любом удобном случае катить вратарю. Второй тайм получился, возможно, из-за этого, другим.

- Может ли сборная России сыграть в Кубке Азии или Кубке Персидского залива?

- Без понятия. Этот вопрос вообще не ко мне.

- Вы сказали, что не стоит при любой возможности катить вратарю. То есть, вот эти обрезы Песьякова, которые были в первом тайме, у вас больше претензий к игрокам или к Сергею?

- Претензий к Сергею нет, по мне, это технический брак, он первый раз хотел развернуть, а второй раз - выбить. Получился технический брак, от которого не застрахован никто.