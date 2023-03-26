Корниленко: «Очень рады голу Пиняева»

Сборная России забила два безответных мяча иракской команде, один из них записал на свой счет Сергей Пиняев, побивший, таким образом, рекорд Дмитрия Сычева, установленный еще в начале текущего столетия.

Спортивный директор клуба, за который выступает Пиняев, «Крыльев Советов», пояснил - он, как и остальные представители руководства клуба, очень рады.

- Мы очень рады голу Сергея, своей игрой сегодня он однозначно его заслужил. Был одним из самых активных и заметных игроков, - заявил Сергей Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в предыдущем матче российская команда сыграла вничью с Ираном - 1:1.