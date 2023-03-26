Спортивный журналист из Ирака Али Исмаил в эксклюзивном интервью с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча между сборными России и Ирака.

- Какие ваши ожидания от игры?

- Это будет очень сложный матч. Конечно, сборной России будет проще, она будет играть при своих болельщиках впервые за долгое время и захочет победить. Для нас же это дополнительная мотивация показать себя. Я реально думаю, что сборная Ирака не проиграет.

- Знаете ли вы кого-нибудь из состава сборной России?

- К сожалению, я никого не знаю из сборной России. Я слежу за европейским футболом, а игроки сборной России играют у себя в чемпионате. Раньше мы видели много игроков сборной России. Хорошо помню Аршавина, Жиркова, Черышева.

- Кого бы вы выделили в составе сборной Ирака?

- У нас есть очень интересные игроки, Зидан Икбал играет за «Манчестер Юнайтед», у него есть перспективы. Я бы еще выделил Али Аль-Хамади, Аймана Хусейна, Ибрагима Баиша и Амжада Атвана. Про Али Аднана из «Рубина» вы итак знаете, — сказал Исмаил.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится сегодня, 26 марта, начало — в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.