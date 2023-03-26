Гранат не видит смысла менять Карпина на другого тренера

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат отреагировал на слова министра спорта России Олега Матыцина. Последний упрекнул главного тренера национальной команды Валерия Карпина за высказывание о том, что он не держится за свой пост в сборной.

Гранат поддержал Карпина и отметил, что не видит смысла в потенциальной смене главного тренера российской сборной в обозримом будущем.

«Не вижу смысла менять тренера. Не думаю, что у игроков безразличное поведение к матчам. Зная себя в сборной команде, нет такого, чтобы футболист выходил на поле, чтобы проиграть. Каждый хочет проявить себя», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

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