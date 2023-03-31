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Газизов высказался о возможном переходе РФС в Азию

31 Марта 2023 • 17:26 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я за то, чтобы команда играла, чтобы она показывала зрелищный футбол, и футбол в стране и, в частности, в нашей республике развивался. А дальше — есть люди, ответственные за эти вопросы», — заявил известный функционер в интервью «Газете.Ру». По словам Газизова, все советы лучше давать в кулуарах, а не через средства массовой информации.

Напомним, что весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. В конце прошлого года активно обсуждалась возможная смена конфедерации, однако окончательное решение не было принято.

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Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Газизов Переход РФС в АФК
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