Газизов высказался о возможном переходе РФС в Азию

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я за то, чтобы команда играла, чтобы она показывала зрелищный футбол, и футбол в стране и, в частности, в нашей республике развивался. А дальше — есть люди, ответственные за эти вопросы», — заявил известный функционер в интервью «Газете.Ру». По словам Газизова, все советы лучше давать в кулуарах, а не через средства массовой информации.

Напомним, что весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. В конце прошлого года активно обсуждалась возможная смена конфедерации, однако окончательное решение не было принято.