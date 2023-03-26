Карпина расстраивают «свои»: кто из футболистов сборной России слабо сыграл против Ирака

Оценки футболистам Валерия Карпина

С ноября 2021 года сборная России не играла дома, ровно столько же у команды Валерия Карпина отсутствовали уверенные победы. Были скользкие 2:1 с Кыргызстаном и всё, а так, чтобы 6:0 против Кипра и близко не случалось. Сегодня против Ирака мог состояться разгром, но после 2:0 россияне пару раз простили гостей. Правда, стоит признать, что 0:0 после первого тайма – это откровенная удача команды Карпина. Из-за кого мы могли даже проиграть «львам Месопотамии»? А кто добыл победу? Пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 68:32, удары по воротам – 18:8, в створ – 9:2, угловые – 10:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

СЕРГЕЙ ПЕСЬЯКОВ – 5,0. Песьяков не пропустил и дважды спас после выходов один в один, но до положительной оценки не добрался. Всё-таки такая нервозность голкипера и два катастрофических обреза будут стоить двух голов в матче с более серьёзным соперником.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 4,5. И ещё один футболист обороны, которому пришлось героически исправлять свои ошибки. В защите Максим играл ужасно – из-за него случился выход один на один, его постоянно обыгрывал Аль-Хамади, но голевой пас на Пиняева добавляет Осипенко результативный балл.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 3,5. А тут без «добавок». Руслан Литвинов на пару с Осипенко продемонстрировал невероятно дырявый центр обороны. Вся борьба Аль-Хамади проиграна, форвард Ирака постоянно принимал мяч, обыгрывал, раскручивал атаки или сам бил опасно.

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – 4,0. Слабо сыграл и левый защитник, по флангу Сильянова часто приходила угроза, а его самонадеянные подключения в атаку только мешали Пиняеву. Во втором тайме Александр стал играть скромнее, чем помог команде. Но это очередной игрок «Ростова», который слабо играет за сборную России. И лидер антитопа впереди.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Справа Денисов смотрелся чуть лучше. Принёс больше пользы обороне, вовремя играя в прессинге. Дважды накрыл Байеша на чужой половине поля, но у своей штрафной тоже не был непроходимым.

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ДАНИИЛ ФОМИН – 4,0. Не радует центр обороны, не радует и центр поля. Даниила Фомина легко накрывали, однажды даже развив опаснейшую атаку после отбора. А сам Фомин имел хороший шанс отличиться, но не переиграл голкипера.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 3,5. А опорный полузащитник «Ростова» расстраивает второй раз кряду. Против Ирана проиграл все подборы, против Ирака – тоже. Регулярно опаздывает к важным эпизодам, никак не помогает обороне, непонятно где располагается наш «волнорез».

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 7,0. Наконец переходим к персонажам положительным. Иван появился правым инсайдом и задал остроты. Уверенно обыгрывал один в один, дважды создал момент после сольного прохода. В который раз показал себя настоящим универсалом.

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 8,5. Герой дня, герой матча. 18-летний Пиняев просто рвал и метал, став единственным светлым пятном первого тайма и добив гостей во втором. Четыре удачных дриблинга Сергея привели к опасным моментам, а сольный проход и удар в противоход голкиперу завершились шикарным голом.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. В первом тайме Соболев очень слабо напрягал оборону, загубив несколько толковых передач, но втором чуть исправился. Стал лучше двигаться, напрягать оборону Ирака, наконец пробил по воротам. После первой попытки Миранчук сыграл на добивании, а затем и перекладина сработала за гостей.

АНТОН МИРАНЧУК – 7,5. Отлично вышел Миранчук, наконец показавший Пруцеву/Фомину, как должен играть атакующий полузащитник. Круто врывался вторым темпом, регулярно оказываясь в одиночестве. Так случился первый гол, там мог родиться и дубль, но спас иракцев голкипер. Миранчук умным движением просто рушил оборонительные порядки гостей.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – б/о.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – б/о.