​На матче с Ираком можно будет взять автографы у легенд сборной России

Российский футбольный союз анонсировал активности на матче сборных России и Ирака, который пройдёт в воскресенье на «Газпром Арене». Так, например, в 16:00 по московскому времени, за два часа до начала игры, будет открыт «Газпромбанк. Семейный сектор». Там можно будет взять автографы и сфотографироваться с легендами российской сборной. Гостями станут Роман Широков, Евгений Алдонин, Алексей Игонин, Павел Погребняк, Дмитрий Сычёв и Руслан Пименов.

Вообще развлекательная программа на «Газпром Арене» начнётся уже в 15:00. Зрители смогут окунуться в атмосферу восточной сказки.

Добавим, что незадолго до игры на стадионе выступит певец Ramil’.

Не пропустите текстовую трансляцию матча между сборными России и Ирака.