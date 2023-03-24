Новиков: «Сафонов сильнее всех остальных вратарей в России»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков считает, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов по уровню игры превосходит остальных голкиперов сборной России.

«Сафонов объективно сильнее всех остальных вратарей в России, он заслуженно занимает первое место в сборной России», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, что помимо Сафонова, на мартовский сбор национальной команды были вызваны Александр Селихов («Спартак»), Илья Помазун («Урал»), а также Сергей Песьяков («Ростов»). По мнению Новикова, тренерский штаб сборной делает правильно, что позволяет своим вратарям проводить матчи целиком и не меняет их по ходу игры.

Свой следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта, против Ирака в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.