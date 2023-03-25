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Лепёхин: «У сборной России нет задачи побеждать, иначе обыграли бы Иран» эксклюзив

25 Марта 2023 • 11:27 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
27.03 13:00

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с Ираком, а также отметил отсутствие мотивации у нынешних игроков национальной команды.

- Какие ожидания от матча с Ираком в Питере?

- Насколько я понимаю, у Карпина нет задачи однозначно победить. Ставятся какие-то другие цели. Понятно, что если ставить задачу выиграть у Ирана и Ирака, то сборная России, конечно, добилась бы этого. Но рано или поздно наша команда должна победить, ведь уже четвертый матч подряд заканчивается с не лучшим для нас результатом. Тем более, матч пройдет в Питере, придут свои болельщики.

- Иракцы не так грозны, как Иран, поэтому любой результат, кроме победы, будет признан неудовлетворительным. Согласны?

- Иран - это крепкая команда, как бы мы к ней не относились. Принижать ее уровень не стоит. А вот Ирак – другое дело. Мне кажется, они значительно слабее Ирана, поэтому, конечно, результат должен быть другим.

- С Ираном матч получился скучным. Думаете, в родных стенах у наших игроков будет больше мотивации показать зрелищный футбол?

- Мотивация должна быть одна – победа. А что касается зрелищного футбола, я не думаю, что если игрок мотивирован только на это, он будет приносить пользу команде. Он должен выходить на поле в стремлении добиться результата. Это болельщикам можно рассказать, что команда хотела показать красивый футбол. Тут играет сборная, это матч международного уровня, пусть и товарищеский. Все должно быть выстроено на том, что надо показать себя и победить.

- Как могли бы охарактеризовать нашу нынешнюю сборную в трех словах?

- У меня такое ощущение, что футболисты вызваны качественные, но у них отсутствует мотивация. Это поражает. Не у всех, конечно, ее нет. Если бы все были так настроены, как Кузяев, то было бы легче играть.

- Почему у игроков нет мотивации? Играли с серьезным соперником, который неплохо выступал на чемпионате мира.

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- Причина кроется в российском футболе, а не в сборной. Раньше попадание в сборную было огромным стимулом и давало статус на все времена. А сейчас игрок получает приглашение в национальную команду и не чувствует, что с ним происходит что-то необычное. Для него все это просто. Сейчас нет перспектив через сборную попасть в топ-чемпионат. Это раньше было понимание, что если ты проявишь себя в сборной, то поедешь в Европу и сможешь заработать много денег. А сейчас это никому не нужно. В России все проще. Если человек изначально не заточен на мотивацию, ему приходится каждый раз находить внутри себя резервы.

- Получается, что и нет никакой пользы в таких товарищеских матчах для футболистов?

- Для игроков польза только в том, что теперь в статистических данных будет факт, что ты провел столько-то матчей за сборную России. Может быть, когда-то он будет вспоминать об этом. А сейчас мне непонятно, какие задачи решает Карпин. Учитывая то, что нет понимания, когда мы снова будем проводить официальные матчи. Разве что интересно посмотреть, кого на данный момент считают лучшими футболистами в России.

- Наша сборная мало забивает. Ждете какого-то прорыва в матче с Ираном? Все-таки уровень сборной ниже, чем Ирак.

- Конечно, голы должны быть. У нас неплохие атакующие футболисты в сборной, они должны забивать. Думаю, мы увидим голы.

- Каких изменений ждете по сравнению с первым товарищеским матчем?

- Логично что-то поменять. Тем более, если Карпин просматривает возможности футболистов в составе сборной. Мне кажется, Карпин даст шанс сыграть всем, кого вызвал.

- Комличенко в атаке показал себя не очень хорошо. Появятся Соболев или Тюкавин?

- Не исключаю. Однозначно будет ротация. Это не связано с результатом. Наверняка так было запланировано изначально. Карпин понимал, какие будут составы.

- Как относитесь к позиции Карпина не вызывать в сборную игроков старше тридцати лет?

- Он главный тренер. Если руководство РФС не ставит ему задач, он вправе сам решать, кого хочет вызывать. Просто не всегда главный тренер решает такие глобальные вопросы. Все-таки это сборная страны, а не команда одного человека.

Елена Григорьевская

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Сборная России Константин Лепёхин
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РОССИЯ ИРАК
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