Масалитин: «Сборная России в матче с Ираком показала себя получше, но огрехи всегда будут»

Бывший футболист столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре российской сборной против Ирака.

«Проблемы будут всегда, как и всегда надо стремиться к лучшему — это футбольный закон. Сборная России в матче с Ираком показала себя уже получше: были хорошие комбинации, взаимопонимание впереди. Но огрехи всегда будут — поэтому и нужны такие товарищеские матчи, чтобы их устранять», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». Отдельно Масалитин выделил игру Сергея Пиняева, Ивана Облякова и вышедшего на замену Антона Миранчука, которые были хороши в атакующих действиях.

Напомним, что сборная России выиграла свой первый домашний матч в 2023 году, обыграв Ирак со счётом 2:0 усилиями Миранчука и Пиняева.