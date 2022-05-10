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Киберспорт в футболе

Игру FIFA переименуют в EA Sports FC

10 Мая 2022 • 21:00 Комментировать

Американская компания Electronic Arts заявила, что серия игр FIFA изменит своё название на EA Sports FC.

Эндрю Уилсон, отвечающий за CEO Electronic Arts, сообщил, что единственной ценностью, которую название FIFA предлагает EA вне года чемпионата мира, — это «четыре буквы на лицевой стороне коробки».

Уилсон отметил, что бренд FIFA имеет большое значение как видеоигра, чем как руководящий орган.

Отметим, FIFA 2023 выйдет под прежним названием, а уже в 2024 году игра будет иметь название EA Sports FC. Подробности о «новой» игре разработчики расскажут летом 2023 года. Известно, что все режимы внутри игры останутся не тронутыми. Речь идёт об Ultimate Team, карьера, Pro Clubs и Volta Football.


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