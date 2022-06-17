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Озил хочет стать киберспортсменом

17 Июня 2022 • 21:17 Комментировать

Эркут Согут, агент, представляющий интересы полузащитника Месута Озила, сообщил, что немец может начать карьеру киберспортсмена.

«Он будет уделять больше времени видеоиграм, начнет больше играть сам и, возможно, станет киберспортсменом. Он реально хорош в игре Fortnite. Я не удивлюсь, если однажды он начнет участвовать в турнирах», - цитирует агента The Telegraph.

Стоит отметить, что Озил имеет киберспортивную команду M10 Esports в дисциплине Fortnite. Также, у футболиста есть дом для геймеров в Германии. Там играют в FIFA и в Fortnite.

Напомним, последним клубом, за который выступал 33-летний немец, стал «Фенербахче». В прошлом сезоне он принял участие в 25 матчах за турецкий клуб, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Месут Озил киберспорт Fortnite
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