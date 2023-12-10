Соболев раскритиковал серию видеоигр EA Sports FC 24

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношении к игре EA Sports FC 24.

«У ФИФА от футбола ничего не осталось. Мне не нравится, по факту остались мяч, ворота и игрока. Я раньше, когда играл, был на классном уровне. Когда каждая серии игры выходит все находят скрипт, пользуются им и спамят его», — сказал Соболев в своём эфире на стриминговой платформе Twitch.

10 декабря «Спартак» на своём поле принимал «Крылья Советов». Встреча завершилась со счётом 3:0, один из мячей забил Соболев.