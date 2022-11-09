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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Каррера не против возглавить ЦСКА или «Зенит»? Он поедет в Россию лишь за деньгами»

09 Ноября 2022 • 12:00 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
12.11 19:30

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался на тему возможного назначения итальянского специалиста Массимо Карреры главным тренером ЦСКА или «Зенита».

Напомним, с 2016 по 2018 год Каррера возглавлял московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат России. Ранее сам тренер признался, что готов вновь вернуться в Россию, даже если его позовёт не «Спартак».

«Спартаковцы не примут его решение, а Каррере этого не понять. Он поедет в Россию лишь за одним — за деньгами. Ему всё равно», — цитирует Хаджи Sport24.

Последним местом работы 58-летнего специалиста был «Бари», который он покинул в 2021 году. Ранее Каррера также работал помощником главного тренера в сборной Италии и «Ювентусе».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Массимо Каррера Александр Хаджи
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Комментарии (1)
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Прям щас
09 Ноября 2022 в 13:09
какие-то выдержки из рассказа дурачка о пьяном
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