Хаджи: «Каррера не против возглавить ЦСКА или «Зенит»? Он поедет в Россию лишь за деньгами»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался на тему возможного назначения итальянского специалиста Массимо Карреры главным тренером ЦСКА или «Зенита».

Напомним, с 2016 по 2018 год Каррера возглавлял московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат России. Ранее сам тренер признался, что готов вновь вернуться в Россию, даже если его позовёт не «Спартак».

«Спартаковцы не примут его решение, а Каррере этого не понять. Он поедет в Россию лишь за одним — за деньгами. Ему всё равно», — цитирует Хаджи Sport24.

Последним местом работы 58-летнего специалиста был «Бари», который он покинул в 2021 году. Ранее Каррера также работал помощником главного тренера в сборной Италии и «Ювентусе».