Червиченко: «Айртон не был хорошим защитником»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, что защитник «Фламенго» Лукас Айртон не хочет возвращаться в стан «красно-белых». Напомним, бразилец выступает за «Фламенго» на правах аренды. Ранее в СМИ появилась информация, что «Фламенго» вступил в переговоры со «Спартаком» о выкупе футболиста.

«Айртон не был хорошим защитником. «Спартак» может пытаться оставить его в клубе, но эти бандиты из ФИФА все равно позволяют устраивать против наших команд беспредел», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Ранее сообщалось, что по договору аренды «Фламенго» может выкупить Айртона за 9 миллионов евро, но клуб хочет снизить эту сумму до 6 млн.