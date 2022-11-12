Уверенно по игре, но не по счёту: «Спартак» обыграл «Локомотив» в дерби и продолжил погоню за «Зенитом»

В матче 17-го тура РПЛ сошлись «Спартак» и «Локомотив».

Московское дерби закрывало субботнюю программу 17-го тура. «Локомотив» принимал «Спартак» - по афише встреча очень звучная, но если посмотреть на положение дел в турнирной таблице и внутри команд, то явный фаворит угадывается легко. «Красно-белые» в прошлом туре победить не сумели, но приблизились к «Зениту» на расстояние шести баллов. Промес даже головой забил, обнажив все грани своего таланта.

Абаскаль немного удивил стартовым составом, выпустив впереди трио: Зиньковский, Николсон и Промес, на скамейке запасных остался Соболев. У «Локо» впереди работали Миранчук, Камано и Раконьяц, но о них как-то не вспоминалось, потому что «красно-белые» буквально штурм ворот Худякова устроили на первых минутах. Шутка ли, за первые десять минут дважды звенел каркас ворот.

Для начала прострел Хлусевича разворотом и опаснейшим ударом завершил Николсон. Даниил уже был отыгран, а мяч врезался в перекладину. Следом дали пробить со средней дистанции Даниилу Денисову. Мяч плотно летел под штангу, но Худяков парировал. А завершил канонаду Зиньковский. Антон принял мяч на подступах к штрафной площади, вошёл в неё и пальнул в дальний угол. Мяч врезался в крестовину и пределы поля покинул.

Быстрого гола не случилось, однако на 20-й минуте Промес влетел на обостряющую передачу и был сбит Худяковым. Арбитр сначала нарушения не увидел, но после паузы сбегал к монитору, посмотрел повтор и указал на «точку». Куинси Промес пробил чётко в угол, классный прыжок Худякова не спас – 0:1. А через 10 минут «Спартак» окончательно пригвоздил интригу грамотно разыгранной комбинацией.

Хлусевич и Николсон разыграли быструю «стеночку», Шамар от лицевой сбросил мяч чуть назад и Пруцев в касание пробил мимо голкипера – 0:2. Игра «Локомотиву» совсем не удавалась, поэтому второй тайм начался с двойной замены и с чистого выхода один на один для Николсона. Шамар имел уйму времени и пространства, но в итоге пробил точно в руки Даниилу Худякову. В ответ «Локо» наконец создал первый момент: Керк с линии штрафной площади пробил, однако Селихов достал мяч в углу ворот.

На долгое время команды затихли, обмениваясь моментами в случайных атаках. «Спартак» разыграл классную комбинацию, завершившуюся ударом Соболева метров с 14, но Худяков спокойно парировал по центру ворот. В этом обмене моментами «Локомотив» всё-таки забил гол престижа. За три минуты до конца основного времени Вильсон Изидор в касание замкнул прострел Баринова, идеально подрезав мяч над Селиховым – 1:2.

Большего «Локомотив» добиться не смог. «Спартак» выиграл московское дерби и продолжил погоню за «Зенитом», у «красно-белых» второе место и 6 очков отставания.