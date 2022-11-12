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Уверенно по игре, но не по счёту: «Спартак» обыграл «Локомотив» в дерби и продолжил погоню за «Зенитом»

12 Ноября 2022 • 21:30 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен
В матче 17-го тура РПЛ сошлись «Спартак» и «Локомотив».
Протокол игры  
Локомотив Москва1:2Спартак Москва
  21'Промес Куинси (0:1)
  28'Пруцев Данил (0:2)
(1:2) Изидор Вильсон87'  
Худяков ДаниилМагкеев Станислав  49' 64' (Куликов Даниил ( 64') Баринов ДмитрийКузьмичёв ИванЖивоглядов ДмитрийКарпукас АртёмТикнизян НаирМарадишвили Константин 72' (Едвай Тин ( 72') Миранчук Антон  33'Раконьяц Марко 46' (Изидор Вильсон ( 46') Камано Франсуа 46' (Керк Джирано ( 46')
Запасные: Погостнов ЕгорМампасси МаркРаков ВадимЩетинин МихаилСавин АндрейМатюнин НикитаМитай Марио
Селихов Александр  90'Денисов Даниил  90'Чернов НикитаДжикия Георгий  68' 90' (Маслов Павел ( 90') Хлусевич ДаниилЗиньковский Антон 84' (Классен Леон ( 84') Пруцев Данил  86'Литвинов РусланЗобнин РоманПромес Куинси  49'Николсон Шамар  25' 58' (Соболев Александр Сергеевич ( 58')
Запасные: Зорин ДаниилМелёшин ПавелВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрРассказов Николай
12 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Московское дерби закрывало субботнюю программу 17-го тура. «Локомотив» принимал «Спартак» - по афише встреча очень звучная, но если посмотреть на положение дел в турнирной таблице и внутри команд, то явный фаворит угадывается легко. «Красно-белые» в прошлом туре победить не сумели, но приблизились к «Зениту» на расстояние шести баллов. Промес даже головой забил, обнажив все грани своего таланта.

Абаскаль немного удивил стартовым составом, выпустив впереди трио: Зиньковский, Николсон и Промес, на скамейке запасных остался Соболев. У «Локо» впереди работали Миранчук, Камано и Раконьяц, но о них как-то не вспоминалось, потому что «красно-белые» буквально штурм ворот Худякова устроили на первых минутах. Шутка ли, за первые десять минут дважды звенел каркас ворот.

Для начала прострел Хлусевича разворотом и опаснейшим ударом завершил Николсон. Даниил уже был отыгран, а мяч врезался в перекладину. Следом дали пробить со средней дистанции Даниилу Денисову. Мяч плотно летел под штангу, но Худяков парировал. А завершил канонаду Зиньковский. Антон принял мяч на подступах к штрафной площади, вошёл в неё и пальнул в дальний угол. Мяч врезался в крестовину и пределы поля покинул.

Быстрого гола не случилось, однако на 20-й минуте Промес влетел на обостряющую передачу и был сбит Худяковым. Арбитр сначала нарушения не увидел, но после паузы сбегал к монитору, посмотрел повтор и указал на «точку». Куинси Промес пробил чётко в угол, классный прыжок Худякова не спас – 0:1. А через 10 минут «Спартак» окончательно пригвоздил интригу грамотно разыгранной комбинацией.

Хлусевич и Николсон разыграли быструю «стеночку», Шамар от лицевой сбросил мяч чуть назад и Пруцев в касание пробил мимо голкипера – 0:2. Игра «Локомотиву» совсем не удавалась, поэтому второй тайм начался с двойной замены и с чистого выхода один на один для Николсона. Шамар имел уйму времени и пространства, но в итоге пробил точно в руки Даниилу Худякову. В ответ «Локо» наконец создал первый момент: Керк с линии штрафной площади пробил, однако Селихов достал мяч в углу ворот.

На долгое время команды затихли, обмениваясь моментами в случайных атаках. «Спартак» разыграл классную комбинацию, завершившуюся ударом Соболева метров с 14, но Худяков спокойно парировал по центру ворот. В этом обмене моментами «Локомотив» всё-таки забил гол престижа. За три минуты до конца основного времени Вильсон Изидор в касание замкнул прострел Баринова, идеально подрезав мяч над Селиховым – 1:2.

Большего «Локомотив» добиться не смог. «Спартак» выиграл московское дерби и продолжил погоню за «Зенитом», у «красно-белых» второе место и 6 очков отставания.

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Локомотив Москва Спартак Москва
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