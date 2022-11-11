Мацуев заявил, что «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»

Пианист и поклонник «Спартака» Денис Мацуев высказался в преддверии столичного дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Любая команда может выиграть другую из любой части таблицы. Если смотреть по таблице, то «Спартак» обязан выигрывать, но бывают разные вещи», — цитирует слова Мацуева «Спорт-Экспресс».

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» пройдет завтра, 12 ноября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, «красно-белые» идут на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка, а «железнодорожники» занимают 14-е место, имея в своем активе 13 зачетных баллов.