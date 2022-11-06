Орлов: «Спартаку» не хватает Мозеса»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Сочи» (1:1). Напомним, единственный мяч гостей в этой встрече забил нидерландский нападающий Куинси Промес.

По мнению Орлова, «красно-белым» не хватает травмированного Виктора Мозеса, который получил повреждение ахилла в матче 4-го тура против «Урала» (2:0).

«Промес сверкнул, но в одиночку ему потом было тяжело. Не хватает «Спартаку» Мозеса. Он дирижёр, способен выдать отличную передачу. Гонка за чемпионство продолжается. 6-очковый отрыв «Зенита» довольно комфортный, однако всё ещё, конечно, впереди. Посмотрим, как кто усилится зимой», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После этой ничьи «Спартак» набрал 33 очка, сократив отставание от лидирующего «Зенита» до шести баллов. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «красно-белые» проведут 12 ноября против «Локомотива». Начало — 19:30 по московскому времени.