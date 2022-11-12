Чернов: «Всех болельщиков можно поздравить с победой»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу победы над столичным «Локомотивом» (2:1).

Футболист отметил довольно хороший для «красно-белых» старт поединка, в котором им удалось организовать атаку и забить быстрый мяч в ворота соперника. В целом «Спартак» целиком и полностью контролировал первый тайм встречи, считает спортсмен. Во второй половине противостояния команда сбавила, признался игрок.

«Всех болельщиков можно поздравить с победой. Думаю, что игра во втором тайме забудется и все будут помнить только результат», - цитирует Чернова пресс-служба «красно-белых».