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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джукич: «Мой представитель предлагал кандидатуру клубам РПЛ»

21 Ноября 2022 • 20:40 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Сербский специалист Мирослав Джукич высказался о слухах о возможном переезде в Россию.

«Действительно, мой представитель предлагал кандидатуру клубам РПЛ. «Сочи», «Краснодар» и еще несколько команд из России. «Спартак» и «Зенит»? Ни одной из московских команд мою кандидатуру не предлагали», — приводит слова тренера издание Sport24. Также специалист отметил, что готов возглавить коллектив из российского чемпионата в любой момент.

Напомним, что ранее Джукич тренировал местный «Партизан», сербскую сборную и несколько испанских коллективов, включая «Валенсию» в 2013 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Мирослав Джукич РПЛ
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