Джукич: «Мой представитель предлагал кандидатуру клубам РПЛ»

Сербский специалист Мирослав Джукич высказался о слухах о возможном переезде в Россию.

«Действительно, мой представитель предлагал кандидатуру клубам РПЛ. «Сочи», «Краснодар» и еще несколько команд из России. «Спартак» и «Зенит»? Ни одной из московских команд мою кандидатуру не предлагали», — приводит слова тренера издание Sport24. Также специалист отметил, что готов возглавить коллектив из российского чемпионата в любой момент.

Напомним, что ранее Джукич тренировал местный «Партизан», сербскую сборную и несколько испанских коллективов, включая «Валенсию» в 2013 году.