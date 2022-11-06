Камоцци: «Соболев и Николсон несовместимы»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» не сумели обыграть «Сочи» (1:1).

Итальянец признался, что результат прошедшей встречи его сильно удивил, а также выразил мнение о несовместимости нападающих Александра Соболева и Шамара Николсона.

«Удивлён, что «Спартак» не обыграл «Сочи» и потерял очки, но так бывает. Главное, что команда не проиграла. Когда ты ставишь схему с двумя крупными нападающими, такими как Соболев и Николсон, игра может пострадать из-за несовместимости этих футболистов. На мой взгляд, Соболев и Николсон несовместимы», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Несмотря на потерю очков в этой встрече, «Спартак» сократил отставание от лидера чемпионата России «Зенита» до шести очков, поскольку сами петербуржцы в своём матче уступили «Ахмату» (1:2). В следующем туре «красно-белые» встретятся с «Локомотивом». Игра состоится 12 ноября, и начнётся она в 19:30 по московскому времени.