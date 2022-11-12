Бубнов сделал прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак»

В центральном матче 17-го тура «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» примет одного из лидеров чемпионата – «Спартак». Экс-футболист «красно-белых» Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

«1:2. Для «Спартака» лёгкой прогулки не ожидается, но «красно-белые» сильнее как по составу, так и по игре. Неслучайно команда находится рядом с лидером, а их соперник внизу таблицы», - передает слова Бубнова Sportbox.

Дерби пройдет сегодня, 12 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

«Железнодорожники» идут на 14-м месте в турнирной таблице, а «красно-белые» - на второй строчке.