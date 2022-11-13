Маслов оценил первую часть сезона в исполнении «Спартака» на «троечку»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 17 тура РПЛ (2:1).

Футболист сказал, что «красно-белые» не реализовали большое количество опасных моментов, возникавших во время поединка, однако более подробный комментарий по этому поводу сразу же после окончания противостояния спортсмен давать не стал.

В целом всю прошедшую половину сезона Павел Маслов описал двумя словами - «удовлетворительно, троечка», сообщает «Спорт-Экспресс».

После 17 проведённых матчей столичный «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и продолжает навязывать борьбу лидирующему «Зениту» из Санкт-Петербурга в вопросе чемпионства.