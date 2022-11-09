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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Не думаю, что Каррера - уникальная фигура»

09 Ноября 2022 • 17:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Бывший игрок российской сборной Евгений Алдонин высказался о готовности Массимо Карреры возглавить «Зенит» или ЦСКА.

«Человек просто хочет работать. Он понимает, что в России можно неплохо заработать, а время сейчас непростое. Не надо перебарщивать его значение. Особенный для «Спартака»? Да, впервые за долгое время стали с ним чемпионами. Но неизвестно, получится ли ещё раз. Не думаю, что Каррера какая-то уникальная фигура», – заявил победитель Кубка УЕФА в составе «армейцев» в интервью «Чемпионату».

По мнению Алдонина, глупо в нынешних реалиях приглашать дорогостоящего иностранца, который не смог развить свой успех в качестве наставника «красно-белых». Также Евгений попросил не делать из Массимо пророка.

Напомним, что ранее Каррера заявил о готовности вернуться в Российскую премьер-лигу. В составе «Спартака» итальянец выиграл последнее для клуба чемпионство в 2017 году.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Алдонин Массимо Каррера
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