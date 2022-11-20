Шуманский был предложен «Спартаку» и «Краснодару»

Услуги нападающего БАТЭ Артёма Шуманского были предложены не только «Спартаку», но и «Краснодару», сообщает «РБ Спорт». Ранее появлялась информация о том, что интерес к 17-летнему форварду проявляет только «Спартак».

По информации «РБ Спорт», в руководстве московского клуба пока не определились, нужен ли молодой футболист команде или же нет. «Краснодар» также находится в раздумьях. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает белорусского форварда всего в 75 тысяч евро.

В общей сложности за БАТЭ Шуманский провёл 32 матча, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, опережая восьмой «Краснодар» на 11 очков.