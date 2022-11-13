Хлусевич: «В команде отличное настроение»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью. Своим мнением о матче поделился защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

- Атмосфера в команде отличная, у нас всё хорошо, идем дальше. Будем готовиться к Кубку. Во втором голе разыграли хорошую комбинацию с Шамаром, отлично получилось. Все поздравили Пруцева, парень первый гол забил в РПЛ, молодец, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».