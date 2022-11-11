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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера оценил чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге

11 Ноября 2022 • 12:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.15 X 3.95 2 1.80
12.11 19:30

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился своим прогнозом на итоговое расположение команд в текущем розыгрыше РПЛ.

«Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончанию сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами», – заявил чемпион России – 2017 в интервью «РБ Спорт». По его мнению, бронзовые медали чемпионата получит ЦСКА, четвёртое место займёт «Ростов», а замыкать пятёрку будет «Краснодар».

Напомним, что после 16 туров отрыв «сине-бело-голубых» от второй строчки составляет шесть баллов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Массимо Каррера
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