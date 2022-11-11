Каррера оценил чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился своим прогнозом на итоговое расположение команд в текущем розыгрыше РПЛ.

«Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончанию сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами», – заявил чемпион России – 2017 в интервью «РБ Спорт». По его мнению, бронзовые медали чемпионата получит ЦСКА, четвёртое место займёт «Ростов», а замыкать пятёрку будет «Краснодар».

Напомним, что после 16 туров отрыв «сине-бело-голубых» от второй строчки составляет шесть баллов.