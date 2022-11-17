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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: «Можно и стадион в честь Бескова назвать»

17 Ноября 2022 • 20:08 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Чемпион СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака» Юрий Гаврилов высказал своё мнение о присвоении улицам возле стадиона «красно-белых» имён великих спартаковцев.

Специалист не увидел ничего плохого в данной идее, однако посчитал нужным сперва спросить общественность по этому поводу. Если люди будут не против или даже если им понравится такая инициатива, то улицы вполне можно будет назвать именами Константина Бескова, Николая Озерова и Владимира Маслаченко, считает эксперт.

«Можно и стадион в честь Бескова назвать. Думаю, что его многие знают», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Маслаченко Юрий Гаврилов Константин Бесков Николай Озеров
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