Гаврилов: «Можно и стадион в честь Бескова назвать»

Чемпион СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака» Юрий Гаврилов высказал своё мнение о присвоении улицам возле стадиона «красно-белых» имён великих спартаковцев.

Специалист не увидел ничего плохого в данной идее, однако посчитал нужным сперва спросить общественность по этому поводу. Если люди будут не против или даже если им понравится такая инициатива, то улицы вполне можно будет назвать именами Константина Бескова, Николая Озерова и Владимира Маслаченко, считает эксперт.

«Можно и стадион в честь Бескова назвать. Думаю, что его многие знают», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».