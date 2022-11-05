В «Пари НН» прокомментировали возможный уход Галактионова в «Локомотив»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов ответил на вопрос о возможном уходе наставника Михаила Галактионова в «Локомотив».

«Что я должен рассказать? Сейчас он наш тренер. Я уже много игр говорю. У нас с ним контракт. Он выводит, тренирует команду. Все остальное — позже», — передает слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что он не ведет никаких переговоров с «Локомотивом» по Галактионову и не в курсе, есть ли какие-то обсуждения на более высоком уровне.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» согласовали условия контракта с Галактионовым, но руководство нижегородского клуба не намерено отпускать своего специалиста.