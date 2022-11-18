Черевченко: «Конкретного предложения от «Локомотива» не было»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопрос о возможном назначении в столичный «Локомотив».

«Конкретного предложения не было. Со мной вели диалог о возможном назначении на пост главного тренера», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Черевченко отметил, что «железнодорожники» удивили его в плохой точки зрения по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги, в то время как «Спартак» стал приятной неожиданностью.

Напомним, что «Локомотив» ушёл на перерыв на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата после 17 туров. Недавно главным тренером московского коллектива был назначен Михаил Галалктионов.