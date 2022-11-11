Нигматуллин рассказал, что думает о дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от столичного дерби между «железнодорожниками» и «Спартаком», которое состоится в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Не вижу, что «Локомотив» может противопоставить «Спартаку». Разве что у «красно‑белых» найдется свой Филипенко, который поможет «Локомотиву», - передает слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Поединок состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 12 ноября. Начало дерби запланировано в 20:30 мск. Перед этой встречей «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, а «красно-белые» идут на второй строчке.