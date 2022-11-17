Два московских топ-клуба интересуются игроком «Црвены Звезды» Иваничем

«Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к полузащитнику «Црвены Звезды» Мирко Иваничу, сообщает MaxBet Sport.

По информации источника, сумма потенциального трансфера оценивается в 2-2,5 миллиона евро. Отмечается, что в услугах 29-летнего черногорца также заинтересована итальянская «Сампдория».

Действующий контракт Иванича с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Црвену Звезду» 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Отметим, что ранее он также выступал за белорусский БАТЭ.