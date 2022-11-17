Московский «Спартак» не интересуется полузащитником сербской «Црвены Звезды» Мирко Иваничем. Более того, столичный клуб не планирует покупать игроков нападения в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» после 17 прошедших туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице.

«Црвена Звезда» После 19 сыгранных матчей является лидером чемпионата Сербии.

Ближайший матч в России «красно-белые» сербы проведут 22 ноября в Санкт-Петербурге против местного «Зенита».

Мирко Иванич выступает за сербский клуб с 2019 года.