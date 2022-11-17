Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» не интересуется полузащитником «Црвены Звезды» Иваничем эксклюзив

17 Ноября 2022 • 23:17 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Московский «Спартак» не интересуется полузащитником сербской «Црвены Звезды» Мирко Иваничем. Более того, столичный клуб не планирует покупать игроков нападения в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» после 17 прошедших туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице.

«Црвена Звезда» После 19 сыгранных матчей является лидером чемпионата Сербии.

Ближайший матч в России «красно-белые» сербы проведут 22 ноября в Санкт-Петербурге против местного «Зенита».

Мирко Иванич выступает за сербский клуб с 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Црвена Звезда Мирко Иванич Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
17 Ноября
23:50 · Россия. Премьер-лига
Измайлов – о «Спартаке-2»: «Не было роста молодых игроков»
23:36 · Кубок России
Малком «снял шляпу» перед журналистом после похвалы
23:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не интересуется полузащитником «Црвены Звезды» Иваничем эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
Галактионов провёл первую тренировку у руля «Локомотива»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Дмитриев: Только «Спартак» способен бороться за чемпионство с «Зенитом»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Спартак» уже прошёл путь определённой эволюции»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Нынешний «Зенит» – это стабильность»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: «Могу ли уйти зимой? Я не знаю, чего можно ждать»
20:49 · Кубок России
Кутепов вернулся в общую группу и готовится к матчу с «Сочи»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Захаряна: «Никогда не возникала проблема российского паспорта»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Можно и стадион в честь Бескова назвать»
19:31 · Кубок России
Лепёхин: «У «Зенита» не будет проблем с мотивацией в матче со «Спартаком»
19:14 · Кубок России
Лепёхин: Поражение от «Ахмата» пошло «Зениту» на пользу
18:16 · Россия. Премьер-лига
Газзаев – о словах Лахтера: «Я не думал об уходе, у нас была отличная команда»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Спартаку» не хватает качественного центрального защитника
Все новости
Рекомендуем